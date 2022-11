Raddoppiano i costi per la passerella del lago di Comabbio: sarà in parte in acciaio e riaperta per l’estate 2023

È terminata la fase progettuale ed autorizzativa dei lavori di rifacimento della passerella ciclopedonale di Comabbio. Si tratta dell’infrastruttura per la mobilità dolce più scenografica della provincia di Varese: una passerella, che si snoda nei territori comunali di Comabbio e Ternate, tra i punti più caratteristici della pista ciclopedonale purtroppo chiusa da molto tempo.

La passerella è realizzata con una struttura portante lignea, allo stato attuale presenta evidenti segni di degrado tali da comprometterne in alcuni punti la sua stabilità e proprio per evitare rischi di incolumità dei fruitori, ne è stato interdetto il transito.

Durante i mesi di chiusura sono state effettuate valutazioni tecniche sulle possibili soluzioni progettuali, senza tralasciare alcuna tecnica realizzativa. Si è constatato che anche i pali di sostegno sott’acqua presentavano i primi segni di marcescenza che avrebbero comportato, tra pochi anni, la stessa problematica per la struttura portante. Si è pertanto deciso di procedere ad un rifacimento anche dei pali in modo da garantire la durabilità dell’opera.

I costi rifare la passerella di Comabbio sono raddoppiati

Naturalmente questo intervento aggiuntivo ha comportato un significativo aumento della spesa inizialmente preventivata, alla quale si è aggiunto il caro materiali registrato negli ultimi 18 mesi. Provincia di Varese ha dovuto, quindi, reperire e stanziare nel corso dell’anno 2022 risorse aggiuntive. Attualmente l’opera ha un costo complessivo di 2,1 milioni di euro, un importo notevolmente superiore a quello inizialmente ipotizzato di 1,3 milioni di euro.

La nuova struttura portate sarà in acciaio

Inoltre, i tempi inizialmente previsti per l’inizio dell’opera si sono allungati ed è stato necessario condividere la nuova soluzione progettuale, visto l’ambito paesaggistico e naturale di particolare pregio, con tutti gli enti preposti alla tutela del territorio. Nello specifico, la nuova soluzione prevede la realizzazione di una struttura portante in acciaio, così da eliminare la possibilità di marcescenza che si è creata.

La nuova passerella sul lago di Comabbio riaperta a estate 2023

Foto di Elisabetta Mezzatesta Lucà

La collaborazione e l’interlocuzione con le Amministrazioni dei Comuni interessati (Comabbio e Ternate in primis, ma anche Vergiate, Varano Borghi e Mercallo) è stata costante, così da accelerare l’iter amministrativo autorizzativo. Tramite un appalto, secondo quanto previsto dalla normativa legata ai lavori pubblici, è in fase di selezione l’impresa che eseguirà i lavori e presto si potrà procedere all’apertura del cantiere e alla realizzazione dell’opera. Il cronoprogramma lavori prevede l’esecuzione dei lavori nei primi mesi del 2023 in modo da garantire la fruibilità della passerella nella stagione estiva 2023.

