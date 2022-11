Riparte il cineforum del teatro Castellani di Azzate

Il Cineforum al Castellani di Azzate riparte giovedì 3 novembre con 7 tra i più interessanti film della stagione.

Giovedì aprirà 200 metri, film diretto da Ameen Nayfeh. (nella foto)

Seguiranno nelle prossime settimane film rivelazione della prima parte del 2022 come Lulana e Tra due mondi, poi l’opera bellissima e importante di Panahi Gli orsi non esistono, premio della Giuria a Venezia.

Sempre da Venezia anche il migliore tra i film italiani in concorso, ovvero Margini, per concludere con il delicato Gagarine e con Le buone stelle, l’ultimo lavoro del maestro giapponese (questa volta in terra coreana) Kore-Eda.

Tutti i film saranno presentati e commentati.

Appuntamento alle ore 21 al cinema Castellani di Azzate giovedì 3 novembre.

Clicca qui per i dettagli del programma