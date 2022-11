Da Romeo e Giulietta alla mostra su Gaspare Morgione: gli eventi del weekend nella città di Varese

Il comune di Varese ricorda tutti gli eventi del fine settimana in città:

venerdì 4 novembre

CONTAMINAZIONI #INBIBLIOTECA

ore 20.30

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Mettiamoci in gioco (di ruolo): not the end

One-shot con la partecipazione del creatore del gioco Claudio Pustorino.

Incontro a cura di COMICARTE

Ingresso libero, prenotazione è fortemente consigliata a causa dei posti limitati.

L’accesso è subordinato alle prescrizioni previste dalla normativa di contrasto dell’epidemia Covid 19, vigente al

momento dell’evento.

Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram: bibliotecavarese

PAROLA DI DONNA | 4a EDIZIONE

ore 20.30

Salone Estense

Via Sacco, 5

CLEOPATRA, CESARE e ANTONIO

di e con Elena Ferrari

Qual è stata veramente la vita della più celebre donna d’Oriente? Come trascorreva le sue giornate, quali i suoi sogni, i

suoi pensieri più intimi? Era davvero una manipolatrice di uomini? Rilettura della vita della celebre regina, attraverso lo

sguardo ironico della sua ancella-amica Carmiana

Prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com | 338.2039505 dalle 16.00

Prevendita in biglietteria ore 9.30 – 19.30 il giorno dello spettacolo

Biglietto intero € 13 | ridotto € 10

Facebook Rassegna Parola di donna – Varese

sabato 5 novembre

GENEREAZIONI

“Difference creates Beauty”

ore 10.30

Salone Estense

Via Sacco, 5

Arcigay e Liceo Artistico “A. Frattini” per il valore della diversità

inaugurazione



Un filosofo fuori del coro

ore 17.00

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Presentazione del libro di Giampaolo Cottini, Edizioni ARES

Relatori

Prof. Francesco Botturi, Filosofia morale, Università Cattolica del S. Cuore Milano

Prof. Giorgio Bono, Docente di Neurologia fuori ruolo, Università dell’ Insubria

Prof.ssa Paola Viotto, Docente presso il Liceo Classico ‘E.Cairoli’ di Varese

Modera Annalisa Motta, giornalista

Evento organizzato da Centro Culturale Massimiliano Kolbe

www.cckolbe.org

ORIGINS Seminare cultura 2022-2023

ore 20.45

Teatro di Sant’Ambrogio

Via Lazzaro Papi, 7

ROMEO E GIULIETTA REVOLUTION

Regia di : Lia Locatelli

Regia Tecnica: Nicolò Maggio

Prodotto da : M.art.

€ 15.00

Info: martevarese.it

FITAxTE 2022

ore 21.00

Salone Estense

Via Sacco, 5

Compagnia Teatrale FUORI ORARIO | QUATTRINI FACILI

Ingresso con offerta minima di € 10,00 per assistere agli spettacoli.

Ingresso senza prenotazione, biglietti disponibili la sera dello spettacolo o scrivendo a: presidente.fitavarese@gmail.com

Info: www.fitavarese.it

Notre-Dame de Paris | Balletto di Milano

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Coreografie di Stephen Delattre, Scenografia di Marco Pesta

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

domenica 6 novembre

UN SORRISO PER IL PONTE | 13a Edizione

dalle ore 10.30 alle 19.00

Giardini Estensi

Via Sacco, 5

“Un Sorriso per il Ponte”, la grande ludoteca all’aperto, non mancherà neanche quest’anno. Vi aspettano i laboratoricreativi, le bolle giganti, il truccabimbi, il trenino, gli spettacoli di magia, giocoleria, di circo e di fiabe, gli sbandieratori, le esibizioni delle ragazze della ginnastica artistica e dei cani, i gonfiabili, il piccolo giardiniere, i giochi di una volta, gli immancabili clown, i Supereroi, i Vigili del fuoco con Pompieri per un giorno, ed il fantastico Ospedale dei Pupazzi che spiega, in modo giocoso, cosa succede in ospedale, il torneo di mini basket Scoiattoli e gustosissimi stand gastronomici a cura degli Alpini di Capolago e dei Panificatori di Varese.

Dalle 9.00 fino a sera pane, pizza, focacce dolci e salate, dolci vari tutto freschissimo appena sfornato.

Varese ancora una volta diventa la città della gioia dei bambini per solidarietà.

Info: www.ilpontedelsorriso.com | 0332.286946

Uscite Narranti | Comerio con Villa Tatti – Talacchini

ore 14.30

Park via Valle Oro retro Cimitero Comerio (VA).

Durata 2h 30’ circa.

Obbligatoria iscrizione all’associazione OfficinAmbiente da effettuare in loco, info-costi Tiziana +393.477885147 | Paola

+393.921809202

info@officinambiente.org | www.officinambiente.org | www.facebook.com/officinambiente

CLASSICI #INBIBLIOTECA

ore 15.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

I racconti nel racconto: i “racconti falsi” nell’Odissea

Presentazione a cura della Biblioteca di S. Ambrogio “Legger Mente”

Ingresso libero, prenotazione è fortemente consigliata a causa dei posti limitati.

L’accesso è subordinato alle prescrizioni previste dalla normativa di contrasto dell’epidemia Covid 19, vigente al

momento dell’evento.

Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram:

bibliotecavarese

GENERAZIONE GIOVANI

dalle 16.30 alle 18.30

Cooperativa di Biumo e Belforte

Viale Belforte, 165

WORKSHOP: ALL WE NEED IS VOICE

A cura di Solevoci con Valentina Principato – cantante, Christian Tassi – pianista.

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

PAROLA DI DONNA | 4a EDIZIONE

ore 17.00

Salone Estense del Comune di Varese

Via Sacco, 5

COPRIMI LE SPALLE

presentazione del libro di Gabriella Nobile

con lei, lo scrittore Kossi Komla-Ebri (medico togolese naturalizzato italiano) uno dei primi scrittori di letteratura italiana della migrazione modererà il giornalista Diego Pisati

Parteciperanno numerose scolaresche, coordinate dalla prof.ssa Cinzia Carcano. L’autrice, mamma di due ragazzi africani adottati e fondatrice dell’associazione “Mamme per la pelle”, esplora le vite dei ragazzi con la pelle scura che vivono in Italia, ponendosi l’obbiettivo di abbattere i muri di pregiudizio e la mancanza di ascolto; la Nobile suggerisce proposte concrete per accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni

Prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com | 338.2039505 dalle 16.00

Ingresso gratuito – segue aperitivo

Facebook Rassegna Parola di donna – Varese

EVENTI DI PIÙ GIORNI

4 NOVEMBRE 1918 – 2022

GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

venerdì 4 novembre

ore 9.30 – Piazza San Vittore, Arco Mera: deposizione corone commemorative e corteo lungo Corso Matteotti, Piazza Monte Grappa, Corso Aldo Moro, Via Vittorio Veneto, Piazza XX Settembre, Via Mazzini, Via Avegno, Piazza della Repubblica

ore 10.00 – Piazza della Repubblica: Onore ai Caduti e omaggio al monumento loro dedicato alla presenza delle Autorità civili, militari, cittadine e delle Associazioni Combattentistiche d’Arma e Partigiane. Interviene Antonio Maria Orecchia, Professore associato di storia Contemporanea, Università degli Studi dell’Insubria. Partecipa il Coro delle Mani Bianche composto da alcuni studenti delle scuole primarie della provincia.

Altri appuntamenti

domenica 6 novembre

ore 11.20 – Deposizione di corona al Monumento ai Caduti di Masnago (via Bolchini) alla presenza delle Autorità ore 12.20 – Deposizione di corona al Monumento ai Caduti di Biumo Superiore (via Biumi) alla presenza delle Autorità

Tutti i cittadini sono invitati ad esporre la bandiera tricolore ed a intervenire alle manifestazioni celebrative da sabato 1 ottobre a venerdì 4 novembre

Autunno in rosa

Al via l’Autunno in rosa, l’iniziativa di ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Varese onlus, con il patrocinio del Comune di Varese. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e promuovere la prevenzione del tumore al seno, avviare e supportare ogni iniziativa volta a favorire un completo recupero delle donne che hanno subito un intervento al seno. Dal 1 ottobre al 4 novembre sono in programma diverse iniziative a Varese per sensibilizzare sul tema

Info: andos.varese@gmail.com | Facebook @andosvareseonlus

da venerdì 4 novembre a venerdì 9 dicembre

UN POSTO NEL MONDO percorsi di cinema e documentazione sociale

Varese e provincia, Balerna (CANTONE Ticino)

Info e programma completo: www.filmstudio90.it | Fb Filmstudio 90 | Ig filmstudio_90

da sabato 5 a domenica 6 novembre

TEDxVarese

Centro Congressi Ville Ponti

Piazza Litta, 2 TEDxVarese anima il territorio con una nuova due giorni di eventi: sabato 5 novembre, 15 laboratori gratuiti e l’edizione TEDxYouth@Varese a tema “Un mondo per noi” dedicata ai più giovani,

domenica 6, novembre la conferenza

internazionale dal titolo “Come ci vediamo”.

Per ulteriori informazioni: tedxvarese.com

MOSTRE

da sabato 5 a domenica 20 novembre 2022

Le vignette di GASPARE MORGIONE

Museo Civico di Villa Mirabello – Lucernario

Inaugurazione 5 novembre ore 11.00

www.museivarese.it

prorogata fino al 19 febbraio 2023

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

dal 28 luglio 2021 al 6 novembre 2022

Terre d’acqua. La civiltà delle palafitte. L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 A.C

Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese

Piazza della Motta, 4

Info: www.museivarese.it

dal 1 ottobre al 13 novembre 2022

EXXISTERE

Mostra personale di Silvio Monti

Castello di Masnago

Via Cola di Rienzo, 42

Info: www.museivarese.it

da sabato 8 ottobre a venerdì 18 novembre

FRONTIERE E CONFINI | Incontri, riflessioni, mostre, spettacoli, dibattiti

TRANSITO DI MERCI E PERSONE TRA VARESE E CANTON TICINO

Storie di espatri clandestini, contrabbando e traffici illeciti (1938-1966)

Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Varese

Via Col di Lana, 5

Mostra a cura dell’Archivio di Stato di Varese

Inaugurazione sabato 8 ottobre ore 10.00

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00

dal 16 ottobre al 14 novembre 2022

Celebrazione dei 225 anni del Tricolore italiano

Quest’anno si celebrano i 225 anni della nascita del tricolore italiano e Varese si trasforma in una grande “Galleria d’arte all’aperto”: il programma prevede la partecipazione di 225 artisti provenienti da tutta Italia i quali realizzeranno opere d’arte utilizzando i tre colori della bandiera italiana. Le opere degli artisti saranno esposte in tutti gli spazi che si renderanno disponibili in città, dalle vetrine dei negozi alle gallerie d’arte che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Evento organizzato da Circolo degli Artisti di Varese, La Varese Nascosta, Associazione Culturale Europea di Ispra, Gruppo Alpini di Varese, Società Storica Varesina

Programma

sabato 5 novembre

Sala Veratti – Inaugurazione della mostra

Stampe e mappe nella storia del Tricolore

a cura dello “Studio Trippini” che resterà aperta fino al 14 novembre

ore 21.00

Chiesa di Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago

“Concerti per il Tricolore” – “Rosso”

Esegue: il Duo Ucraino Shabaltina/Cherkazova – Conservatorio di Kiev – “da Boccherini a Piazzolla”

Ingresso con contributo di sostegno libero.

MUSEI DEL SACRO MONTE

fino a domenica 13 novembre

I MUSEI SONO APERTI CON I SEGUENTI ORARI:

mercoledì, giovedì, venerdì

ore 10-13 Casa Pogliaghi

ore 14-18 Cripta e Museo Baroffio

sabato, domenica e festivi

ore 10-18 Casa Pogliaghi, Cripta e Museo Baroffio

Per gruppi e per scolaresche è possibile visitare i musei tutto l’anno

Su prenotazione tramite i contatti: info@sacromontedivarese.it | 366 4774873

Info: sacromontedivarese.it

APPUNTAMENTI

Scrittori al museo

INCONTRI LETTERARI AL SACRO MONTE

domenica 6 novembre

ore 17.00

Casa Museo Pogliaghi

CARLA DE BERNARDI, “Storia di Milano. guida per curiosi e ficcanaso”

Prima dell’incontro: possibilità di visita guidata alla Casa Museo alle ore 16.00

domenica 13 novembre

ore 17.00

Museo Baroffio

LUCA FRIGERIO, “Bestiario medievale. Animali simbolici nell’arte cristiana”

edizione illustrata, Edizione Ancora

Prima dell’incontro: possibilità di visita guidata alla Cripta alle ore 16.00

STRAORDINARIE NATIVITÀ

Visite gratuite

domenica 27 novembre e martedì 27 dicembre

ore 10.30

NATIVITA’ ANTICHE E CONTEMPORANEE AL MUSEO BAROFFIO

Il Museo Baroffio al Sacro Monte di Varese apre le porte per andare alla scoperta di natività antiche e contemporanee,

ovvero come l’arte nel tempo ha rappresentato la nascita del Cristo.

martedì 29 novembre e giovedì 29 dicembre

ore 10.30

LA CRIPTA DEL SANTUARIO DI S. MARIA DEL MONTE

La cripta del Santuario di Santa Maria del Monte è un unicum per storia e arte. Custodisce la più antica natività del Sacro

Monte di Varese rappresentata utilizzando come fonte le parole dei vangeli apocrifi. Sono ancora visibili i graffiti lasciati dai

visitatori sui muri durante i secoli.

Info/prenotazioni: www.sacromontedivarese.it