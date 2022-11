Sarà presto attivato un nuovo autovelox in Viale Europa a Varese

L’autovelox fisso in viale Europa a Varese è arrivato. Lo aveva annunciato qualche mese fa, lo scorso marzo, l’assessore Raffaele Catalano in consiglio comunale e oggi è stato nuovamente ricordato dal sindaco di Varese Davide Galimberti, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo comandante di Polizia Locale, Claudio Vegetti. L’autovelox entrerà in funzione nei prossimi quindici giorni, mentre i cartelli sono già stati installati. Il limite sarà di 70 Km all’ora.

In generale, saranno quattro i dispositivi fissi che saranno installati in città, il primo è quello sulla strada che collega il centro di Varese con via Gasparotto: da lunedì 17 ottobre sono comparsi i primi cartelli ed è in vigore una ordinanza temporanea che regola la circolazione stradale all’altezza del civico 30 sul trafficato viale in direzione viale Piero Chiara. Con l’inizio dei lavori sarà istituito un restringimento di carreggiata dalle 8.30 alle 17.30, con limite massimo di velocità di 20 km orari e divieto di sosta con rimozione coatta.

Gli altri dispositivi saranno posizionati uno in via Saffi, uno in via dei Campigli e uno sulla provinciale per la Rasa.