Il nuovo comandante della polizia locale di Varese si presenta

Rafforzamento della sicurezza in vista del Natale, interventi sulle situazioni di degrado e sui nodi viabilistici della città, anche pensando ai cantieri. Queste le priorità che intende affrontare il nuovo comandante della polizia locale di Varese, Claudio Vegetti.

La presentazione ufficiale del nuovo responsabile è avvenuta questa mattina, venerdì 18 novembre, nella sede di Via Sempione, dove c’è stato un simbolico passaggio di consegne tra l’agente, già conosciuto per la sua guida del comando di Busto Arsizio, e Matteo Ferrario, comandante dei vigili di Varese negli ultimi cinque anni.

Una conferenza stampa partecipata, dove il nuovo comandante si è presentato e ha sottolineato alcune delle prime azioni che intente svolgere: «Il contesto di Varese è importante e complesso, metterò in campo l’esperienza maturata in questi 12 anni di servizio a Busto Arsizio, faremo un lavoro intenso sul territorio. Con l’assessore Raffaele Catalano ci siamo già confrontati sulle priorità, abbiamo iniziato a maturare interventi di rafforzamento della sicurezza nella zona centrale e periferica della città, soprattutto in vista del Natale, con azioni di contrasto al degrado urbano. Inoltre, tra i primi interventi ci sono quelli ai nodi viabilisti della città, dove cercheremo di evitare situazioni critiche e fluidificare il traffico per i cittadini e per agevolare i flussi turistici che in vista del periodo natalizio sono particolarmente importanti».

Al suo fianco il sindaco Davide Galimberti che ha sottolineato: «Ringrazio Matteo Ferrario che in questi anni ha diretto il comando di Polizia Locale di Varese, raggiungendo dei risultati in termini di collaborazione con le altre forze dell’ordine sul tema della sicurezza, i presidi durante il periodo della pandemia e altri eventi delicati. Il nuovo comandante Claudio Vegetti non ha bisogno di presentazioni visto la sua lunga carriera in provincia di Varese. Si apre una prospettiva diversa e di consolidamento, con un forte presidio legato alla sicurezza urbana. Solo pochi mesi fa, proprio qui, abbiamo presentato il nuovo sistema di video sorveglianza che rappresenta un ottimo punto di partenza e che ci consente di avere diverse aspettative rispetto alla sicurezza stradale». E su questo punto sottolinea: «Proprio in queste ore, ad esempio, è stato installato il nuovo autovelox in Viale Europa che entrerà in funzione nei prossimi giorni, un presidio di sicurezza in un tratto stradale molto frequentato».

L’assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile, Raffaele Catalano (foto sopra) continua: «Assumere il comando di una struttura così complessa e articolata non è una cosa facile. – sottolinea ringraziando il comandante uscente e il nuovo -. La Polizia Locale è il primo presidio di sicurezza urbana che i cittadini vivono quotidianamente e ai quali fanno diretto affidamento. Inoltre, per far funzionare una struttura come questa è necessario avere esperienza, professionalità e autorevolezza, cosa che siamo certi non mancherà».

Infine, i saluti di Matteo Ferrario (foto sopra) che ha lavorato al comando di Varese per 28anni, gli ultimi 5 nel ruolo di comandante e che ha deciso di intraprendere un’altra strada professionale: «Ringrazio chi mi ha dato fiducia in tutti questi anni e gli uomini e le donne della Polizia Locale, senza i quali non avremmo ottenuto questi risultati

A lato della conferenza stampa, anche una domanda al nuovo comandante Vegetti su come intente strutturare l’organico, anche considerando che spesso si lamenta la mancanza di personale: «Stiamo facendo una revisione e pensando ad una diversa articolazione dei servizi, quindi ad un diverso impiego degli uomini in base alle loro professionalità, Abbiamo dei collaboratori e operatori che sono molto bravi e che hanno anni di servizi alle spalle», conclude. Claudio Vegetti riveste dal 2011 l’incarico di Comandante della Polizia Locale nonchè Dirigente della Protezione civile e dell’Ufficio Sicurezza Viabilistica del Comune di Busto Arsizio. Prima Di Busto, è stato comandante della polizia locale di Magenta, Samarate, Bareggio e San Vittore Olona.