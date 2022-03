Strada pericolosa, autovelox in viale Europa a Varese

Un autovelox fisso in viale Europa a Varese, per abbassare il tasso di pericolosità della grande strada a forte scorrimento: l’ha annunciato l’assessore Raffaele Catalano in consiglio comunale: «Stiamo facendo la gara per l’acquisto e collocazione dello strumento» spiega a Varesenews a margine dell’inaugurazione del presidio dei vigili in piazza Repubblica.

«Sin dal mio insediamento ho capito che era necessario fare una mappatura delle zone più a rischio: e su questo mi hanno condizionato sia i tragici eventi di viale Borri che quelli in via Monterosa – continua Catalano – È un lavoro non facile da affrontare ma un primo risultato con questa decisione l’abbiamo già ottenuto, tenendo conto di un fatto importante: che una strada per essere sicura ha bisogno del controllo delle forze dell’ordine ma soprattutto la responsabilita dei cittadini che la usano».

La collocazione di un autovelox in viale Europa: «Vuole andare in questa direzione: non con spirito sanzionatorio ma con spirito di deterrenza. Abbiamo classificato viale Europa come potenzialmente pericolosa. Stiamo lavorando però anche su altre strade: via Verdi, all’incrocio con via Copelli e via Monte Rosa rientrerà in questo studio (Come ha chiesto il consigliere Angei nell’ultimo consiglio comunale, ndr)».

Con una precisazione: «La collocazione di un autovelox è l’estrema ratio: quel tipo di controlli potrebbe essere fatto con la pattuglia mobile, ma alcune strade hanno una conformazione cosi complicata da non permettere alla pattuglia di fermare l’auto e contestare nell’immediato l’infrazione. In casi come questo, e come viale Europa, si può procedere ad avviare una richiesta in prefettura per collocare un autovelox fisso».