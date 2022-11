Scarpe Rosse a Castiglione Olona con due iniziative per dire “No! alla violenza sulle donne”

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e anche quest’anno la Città di Castiglione Olona organizza degli appuntamenti per dire NO! alla violenza sulle donne.

Per il quarto anno consecutivo l’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione e l’Assessorato alla Cultura dal Comune di Castiglione Olona presentano “Scarpe rosse”, iniziative ed eventi volti a prevenire e sensibilizzare sulla violenza di genere realizzati con la collaborazione di alcune Associazioni locali.

Il primo appuntamento sarà sabato 19 novembre a Palazzo Branda Castiglioni quando alle ore 15.00, nelle sale espositive di Via Mazzini 23, verrà inaugurata la mostra “Fuori dalle reti” dove saranno esposte le opere in ceramica raku e in aquerello di Sonia Cattagnoli e i disegni di Denise Giordano in arte “Dhope”, autrice delle grafiche che hanno accompagnato tutte le edizioni dell’iniziativa. L’inaugurazione sarà arricchita dalla lettura di brevi poesie e pensieri di Enrica Guglielmana. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 4 dicembre 2022

Sempre a Palazzo Branda Castiglioni, nella Sala della Quadreria (Piazza G. Garibaldi), alle ore 21.00 di sabato 3 dicembre verrà messo in scena “Datemi un Bianchetto”, spettacolo di teatro comico civico scritto ed interpretato dall’attrice Michela Prando che interpreterà Patty, cameriera veneta in cerca di Osterie che ci racconterà di donne che hanno cambiato la storia, ma che nessuno conosce. L’ingresso allo spettacolo è di € 10,00 e vista la particolarità del luogo è fortemente raccomandata la prenotazione al numero 0331.858301