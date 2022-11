Prima sconfitta stagionale per gli Skorpions Under 18

Non riesce il bis agli Skorpions Varese Under 18, che nella seconda gara di campionato vengono sconfitti 20 a 7 sul campo dei Giaguari Torino al termine di una partita dai due volti. (Foto Cinzia Roganti)

Contro un avversario solido, ben allenato e dotato di un roster profondo, gli Skorpions pagano dazio nel primo tempo, chiuso sul 14 a 0 per i piemontesi, mostrando qualche piccolo calo di concentrazione, ma soprattutto alcune difficoltà legate alla necessità d’impiegare diversi atleti nel doppio ruolo.

Nella seconda parte del match, Varese dimostra molta più concretezza trovando nel quarto periodo la via del touchdown con Davide Leoni che finalizza un drive ottimamente costruito. A pochi minuti dal termine arriva però la meta della sicurezza per i padroni di casa che replicano la bella vittoria di Milano issandosi al secondo posto della classifica.

Per gli Skorpions non c’è tempo di piangere sul latte versato, cosa che peraltro non è nelle corde della squadra, poiché sabato prossimo a Vedano Olona arriveranno i Leocorni che occupano la vetta della graduatoria. Nonostante la sconfitta, non sono comunque poche le note positive che arrivano da Torino, a cominciare dalla forza mentale che ha permesso ai ragazzi di Giorgio Nardi di restare a contatto con l’avversario fino agli ultimi scampoli di gara.

Risultati e classifica

Giaguari Torino – Skorpions Varese 20-7 (7-0 7-0 0-0 6-7)

Seamen Milano – Panthers Parma 7-46

Classifica: Leocorni 2-0; Giaguari 2-1; Panthers e Skorpions 1-1; Seamen 0-3.