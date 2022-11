Fuori strada con l’auto rimane, in bilico sul torrente a Mesenzana

Esce di strada con l’auto e rimane in bilico sul torrente, col veicolo che si ferma pocji centimetri prima di cadere di sotto.

È successo venerdì mattina a Mesenzana in via Ramelli, la strada che costeggia il torrente Gisone

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e rimanendo in bilico sulla sponda di un torrente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato al suo recupero.