Terremoto al Città di Varese: Disabato non farà più parte della squadra

La sconfitta interna di domenica contro il Sona (leggi qui) potrebbe aver lasciato una profonda cicatrice nel Città di Varese e anche in quella che sarà la stagione da qui in avanti.

La società, contestata durante la gara e poi a lungo a colloquio con gli ultras al termine, ha convocato la squadra al Centro Sportivo delle Bustecche per le 10 di lunedì. Dall’incontro sono arrivate delle decisioni molto importanti, e una di queste è stata quella di lasciare Donato Disabato fuori dalla squadra.

Una scelta, quella della dirigenza, giustificata come di livello tecnico. Stride però il ruolo che il numero 10 ha all’interno della squadra e con i tifosi. Disabato infatti, in poche settimane è passato da essere capitano e punto di riferimento della squadra in campo e fuori – in quanto varesino cresciuto in biancorosso -, uno che ha sposato il progetto Città di Varese dagli albori e che ha sofferto di più nei momenti difficili, a escluso di lusso dalle scelte societarie.

Possibile che nei prossimi giorni possano seguire altre uscite eccellenti per una rivoluzione che dovrebbe completarsi con il mercato di riparazione, che nei dilettanti è nel mese di dicembre.