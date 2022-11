Tre giorni per diventare “giornalisti”: 26 squadre di giovani si sfidano a BlogLab 2022

Tre giorni di tempo e una missione da compiere: quella di fare i giornalisti. È la sfida di BlogLab, il laboratorio di giornalismo che da sempre accompagna il Festival Glocal a Varese. Da giovedì 7 a sabato 9 novembre gli studenti si divideranno in micro redazioni e si sfideranno a colpi notizie da trovare, storie da raccontare, foto da scattare, video da produrre e materiale da divulgare sui social.

Quest’anno sono 26 le squadre di ragazzi che hanno accettato la sfida e che si sfideranno nel raccontare storie che seguano il tema “Libertà è partecipazione”: “È un tema di grande attualità perché invita i giovani alla partecipazione attiva alla vita politica e sociale della loro comunità – ha affermato la Vicepresidente del Consiglio Francesca Brianza – Soprattutto viste le recenti elezioni politiche. È nostro preciso volere coinvolgere i giovani nel mondo che passa anche da loro territorio, in cui loro potrebbero diventare potenziali attori per dare molto di più al contesto in cui vivono”

Il titolo del laboratorio potrebbe richiamare la canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, “La liberta”, un testo che ha come leit motiv proprio l’espressione “La libertà è partecipazione”. In trent’anni il fenomeno dell’astensione dal voto è esploso: alle ultime elezioni ben il 37% degli aventi diritto non si è presentato ai seggi, nel 1992 la percentuale degli astensioni era il 13%. In questo contesto le rilevazioni demoscopiche e diversi studi tracciano l’immagine di un rapporto ancora più difficile tra giovani e politica, segnalando una diffusa disaffezione al voto e nei confronti delle stesse istituzioni. Secondo una ricerca Dataroom- Corsera nelle giovani generazioni la sfiducia e il disincanto sono radicati e trascinati anche dal graduale allontanamento dalla politica di genitori e parenti.

“La politica non è solo quella che vedono in televisione, è il loro quotidiano – prosegue Francesca Brianza – I due anni di pandemia hanno giocato un ruolo importante per i giovani, motivo per cui assistiamo sempre più alla crescita del disagio giovanile, dove i social la fanno da padroni. Noi vorremmo invece dare una visione più chiara a questi giovani. I social sono fondamentali ma è altrettanto fondamentale educare le nuove generazioni al loro uso, in modo consapevole”.

I ragazzi avranno la più ampia libertà nell’affrontare il tema che culminerà con un incontro sabato mattina organizzato con il Consiglio Regionale Lombardo, storico partner dell’iniziativa.

“Il concetto di libertà di cui tanto si parla sui social sembra fornire un aspetto di grande libertà ma se così possiamo intenderla dobbiamo assicurarci che a questo venga affiancata la partecipazione, la conoscenza, il saper verificare con grande attenzione ciò che ci capita difronte, per poi riuscire a tradurre il tutto in ciò che vogliamo fare – conclude – Vogliamo che capiscano che ci sono percorsi che possono realmente portarli a scrivere la politica del futuro, le linee di una nuova politica, partecipando alla vita della comunità e diventando attori del loro presente”.