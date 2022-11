Un posto nel mondo mette al centro il lavoro e i diritti

Dopo la bella serata al Cinema Nuovo con la proiezione di NOUR, che ha visto anche un toccante dibattito in collegamento con l’europarlamentare Pietro Bartolo (medico a Lampedusa e scrittore) e con il regista Maurizio Zaccaro, la rassegna UN POSTO NEL MONDO mette al centro dell’attenzione il tema del lavoro e dei diritti. La settimana, intensissima, prende il via martedì 15 novembre, ore 21, alla Sala Filmstudio 90 con la proiezione di Spaccapietre, diretto dai fratelli Massimiliano De Serio, che sarà presente in sala, e Gianluca De Serio: racconta la storia di Angela, bracciante sfruttata nei campi assolati del meridione, che un giorno non ritorna più a casa, gettando nella disperazione il marito e il figlio, che si mettono alla disperata ricerca della donna. La serata è organizzata in collaborazione con la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e saranno presenti Tiziana Bianchini e Elena Bernacchi. Ingresso libero ma con tessera (info www.filmstudio90/tesseramento).

Si passa poi a Besnate, al Cinema Incontro, dove mercoledì 16 novembre alle 21 è in programma UN ALTRO MONDO di Stephan Brizé, con Vincent Lindon e Sandrine Kiberlain. Qui un dirigente d’azienda si trova in una delicata situazione lavorativa e familiare, dovendo scegliere come rispondere alle pressanti richieste dei superiori, che coinvolgono i suoi valori ma anche il futuro di chi gli sta attorno. La serata si tiene a cura dei circoli ACLI di Orago e Besnate con la presentazione di Giulio Rossini. Ingresso euro 5 (gratuito per i soci ACLI).

Il giorno successivo, al Cinema Castellani di Azzate, Alessandro Leone introduce e commenta un altro prezioso film francese, TRA DUE MONDI, diretto da Emmanuel Carrère e interpretato da Juliette Binoche. Il film , tratto dal libro autobiografico scritto dalla giornalista Florence Aubenas, affronta temi di grande attualità sociale, dalla disoccupazione allo sfruttamento sul lavoro. Ingresso euro 5.

Sempre giovedì, ma al Cinema Sant’Amanzio di Travedona, l’attenzione si sposta sulla questione israelo-palestinese, con la proiezione di 200 METRI di Ameen Nayfeh, che racconta come il muro costruito per separare la zona araba da quella ebraica renda impossibile la vita sociale e la nascita di una giovane famiglia. Il tema dei diritti negati ritorna anche nel film SARURA (al Cinema Nuovo di Varese, venerdì 18 novembre, con ingresso a pagamento), diretto da Nicola Zambelli, che descrive la lotta nonviolenta di alcuni giovani palestinesi per restituire alle famiglie le loro terre sottratte, ristrutturando un antico villaggio di grotte. Serata proposta da Covo, che animerà la serata cui interverrà anchr il regista.

E ancora una segnalazione, per un altro film coinvolgente, questa volta a Castelveccana. Si tratta di SOTTO LE STELLE DI PARIGI, di Claus Drexel, proposto a ingresso libero presso il salone dell’Oratorio, che racconta l’incontro di una senzatetto parigina con un bambino emigrato.

Per maggiori informazioni, tel. 0332830053, tutto il programma su www.filmstudio90.it.