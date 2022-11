Un successo il quarto incontro dei dialoghi di design al MaGa

Ottanta persone in presenza e oltre 600 collegate in webinar da tutta Italia per assistere alla quarta puntata dei “Dialoghi di design” organizzati dall’Ordine degli Architetti di Varese dall’Ordine degli Architetti di Varese in collaborazione con la Fondazione Pio Manzù e il Museo Maga di Gallarate presso quest’ultimo.

È stato un successo l’incontro che ha visto protagoniste, giovedì 10 novembre, Gloria Barcellini co-curatore del Museo Alessi di Crusinallo ed Elisa Storace curatore del Museo Kartell di Binasco, moderate da Giorgio Caporaso.

