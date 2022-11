A Varese arriva l’Alleghe: Mastini, vietate le distrazioni

Con sei vittorie nelle ultime sette partite, i Mastini Varese sono senza dubbio tra i maggiori protagonisti della Italian Hockey League in questo momento. E intendono continuare di questo passo, tanto più che alla Acinque Ice Arena – sabato 26, ore 18,30 – arriverà l’Alleghe fanalino di coda del campionato.

Ma in un torneo in cui sono pochi i risultati scontati (basti vedere la prepotente risalita del Como), il primo comandamento per gli uomini di Claude Deveze dovrà essere quello di evitare ogni possibile distrazione. Un monito arriva dalla partita di andata, vinta sì dal Varese per 3-6 ma in bilico fino a pochi minuti dalla conclusione.

Le Civette, alla prese con i problemi del proprio palaghiaccio chiuso per i costi troppo elevati, sono ancora a quota zero in classifica e sanno che ogni occasione è buona per muoversi da quella difficile situazione. Il Varese però non può fare sconti: Vanetti e compagni hanno fatto tanta fatica (ripagata) per salire al quarto posto e intendono consolidare una posizione che vale la qualificazione al Master Round (e conseguenti playoff diretti) alla fine della prima fase. La graduatoria conta anche in chiave Coppa Italia: nella parte alta si sgomiterà nelle prossime giornate per avere il tabellone migliore e i Mastini, che disputeranno in casa l’eventuale final four, non vogliono correre rischi di sorta.

Ecco perché non si può fallire contro un Alleghe che presto, finalmente, tornerà a giocare al “De Toni”; vedremo se questo riaccenderà l’entusiasmo di una formazione che ha nel lettone Aleksandrs Novikovs e nel giovane svedese Carl Colton i due principali terminali offensivi. Vedremo anche quali saranno le scelte degli allenatori riguardo ai portieri: Deveze può decidere tra Perla e Della Santa (spazio a quest’ultimo?) mentre coach Fontana ha già alternato Zanardi e De Nardin costretti spesso agli straordinari per le difficoltà della difesa davanti a loro.

Per l’occasione la società del presidente Carlo Bino ha lanciato una promozione per attrarre un numero sempre maggiore di tifosi: chi porterà un amico in curva avrà un biglietto d’ingresso nello stesso settore. La gara sarà diretta dai signori Biacoli e Federico Rivis assistiti da Dell’Amico e Andrea Rivis.