A Varese la prima edizione di Innovation Fair: premiate le start up regionali del premio Cambiamenti

Grande successo per la prima edizione Innovation Fair, lo spazio espositivo per le startup organizzato a Varese da CNA Smart Club e promosso da CNA Varese. L’evento si è tenuto giovedì 24 novembre al Centro congressi Ville Ponti, dove hanno trovato posto i 20 stand delle giovani società finaliste lombarde hanno potuto illustrare i loro prodotti e progetti.

Tra i presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi, l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, il vicepresidente di Cna Lombardia Matteo Reale e il presidente di CNA Varese Luca Mambretti.

In mattinata di grande interesse anche il convegno “Modelli del fare innovazione” che ha visto tre importanti relatori: Marco Piccolo Reynaldi – CEO della Reynaldi srl, uno dei sette ambasciatori dell’economia civile 2022, che ha parlato de “Il valore di impatto sociale” della azienda, partendo dalle sue esperienze sostenibili; Mauro Nodari – CIO Techno srl, responsabile sviluppo prodotti e innovazione della società che si occupa di connettività avanzata, che ha spiegato come “Innovare non è aggiornare” evidenziando le pratiche da evitare per costruire veramente il futuro delle aziende, e Ivana Pais – Professoressa ordinaria di Sociologia economica all’Università Cattolica, una tra le maggiori ricercatrici sul tema degli ecosistemi sostenibili, che ha affrontato il tema “Relazioni in circolarità, l’ecosistema innovativo” che ha parlato dell’importanza di entrare in un’ottica di scambio esperienziale, evitando il modello di isolamento tra aziende.

Nel pomeriggio si sono aperti i lavori del Premio Cambiamenti, che hanno visto il pitch delle 20 start up finaliste, che si sono raccontate agli spettatori in tre minuti, e culminati con la premiazione delle tre migliori start up lombarde, candidate alla finale nazionale di Roma. A portare i saluti al pubblico Stefano Binda, segretario CNA Lombardia, Luca Iaia, responsabile marketing CNA Nazionale e Daniele Parolo, vice Presidente CNA Nazionale.

In Lombardia, quest’anno, sono state oltre 168 le imprese candidate: ad aggiudicarsi la finale di Roma, prevista per il 15 dicembre, sono state tre start up. Per altre 5 sono state assegnate sei menzioni, nazionali e locali.

I VINCITORI:

Primo premio a Suncol (https://www.suncol.com/), di Erba (CO)

Secondo premio a Krill design (https://www.krilldesign.net/) , di Milano

, di Milano Terzo premio a Lookalike (https://lookalike.shop/it/), di Milano

Per loro, oltre la finale di Roma, premi in voucher dallo sponsor Varesenext. Sei menzioni sono arrivate dai partner nazionali e dai partner dell’evento:

Menzioni dei partner nazionali:

Evopost – menzione Cotec per innovazione

Levante – menzione Conai per la sostenibilità

La Happy care – menzione Airc per la Inclusività

Menzioni dei partner dell’evento: