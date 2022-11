A Varese Rete degli Studenti Medi e Fronte della Gioventù Comunista insieme in piazza contro il Governo Meloni

Nella giornata di oggi, venerdì 18 novembre 2022, in tante piazze d’Italia è stata organizzata una mobilitazione studentesca, una chiamata nazionale da parte del Fronte della Gioventù Comunista. A Varese i giovani di FGC insieme alla Rete degli Studenti Medi, sono scesi in Piazza Monte Grappa dalle 9:30: una manifestazione contro il neo eletto Governo Meloni, i tagli alla scuola e le spese militari a discapito di quelle scolastiche, oltre che contro lo sfruttamento degli studenti con l’attività di scuola lavoro.

“Questa è una chiamata importantissima a livello nazionale dal Fronte della Gioventù Comunista perchè come studenti, lavoratori, ancora una volta, un altro governo, continua a togliere soldi per la nostra istruzione – ha affermato Ettore Valiani – Il nuovo Governo Meloni ha già previsto che nei prossimi anni sottrarrà 115milioni all’istruzione, di cui 30 all’università. L’istruzione continua ad essere messa all’ultimo posto: tetti che crollano, studenti che muoiono in alternanza scuola lavoro, materiale scolastico con costi esorbitanti”.

E prosegue: “Questo governo segue gli interessi di tutti i governi che l’hanno preceduto. Mette al primo posto le persone che guadagnano con il lavoro gratuito degli studenti nelle loro aziende, sono felici di vedere che il governo toglie soldi all’istruzione, che li utilizza per finanziare le spese militari”.