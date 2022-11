Vargas: “Importante muovere la classifica col Pordenone. Con più attenzione avremmo potuto vincere””

VARGAS 1 «È stata una partita complicata, sapevamo che sarebbe stata difficile contro una squadra fortissima come il Pordenone. Oggi c’era un po’ di vento e questo ci dava fastidio, mentre credo che loro fossero più abituati. Rimane la sensazione che con un pochino più di attenzione sui due calci da fermo potevamo portare a casa i tre punti. Per noi è comunque un punto importante per muovere la classifica, ma con rammarico».

VARGAS 2 «Pareggiare sul campo della capolista, il secondo risultato utile in trasferta, è qualcosa di importante per i ragazzi. Abbiamo fatto un turnover impegnativo per la squadra. Chi è entrato in campo ha reagito bene e sono contento di questo».

VARGAS 3 «Adesso dobbiamo recuperare fisicamente. Ogni settimana dobbiamo affrontare una partita difficile in cui c’è da correre e battagliare. Ogni gara per noi è così. Anche a livello mentale c’è da recuperare energie: preparandoci per la partita di domenica che sarà durissima, come quella di oggi. I subentrati sono entrati bene in campo? Chi parte della panchina vive e soffre insieme il resto del gruppo. Magari in passato non era successo così ma ultimamente sta arrivando la risposta».

NDRECKA 1 «Un pareggio che conta tantissimo; per la classifica vale pur sempre un punto e la muove comunque, ma il risultato di oggi fa bene al morale. Veniamo da una vittoria contro l’AlbinoLeffe e oggi fare una grande prestazione come oggi era quello che serviva. Adesso dobbiamo recuperare energie per domenica contro il Lecco».

NDRECKA 2 «Le assenze pesano: ci sono nove infortunati, non è un alibi ma un dato di fatto. Non dobbiamo pensare a quelli che mancano ma a quelli che siamo in questi momenti. Con questi si va a battagliare in tutti i campi».

NDRECKA 3 «L’affetto dei tifosi? Fa sempre piacere, sono molto importanti. Non mi aspettavo di vederne un bel po’ sugli spalti in un turno infrasettimanale alle 14:30, invece ci hanno sostenuto facendosi sentire. Domenica contro l’AlbinoLeffe abbiamo dimostrato che se siamo concentrati non subiamo tiri in porta: oggi purtroppo siamo stati disattenti in due frammenti e abbiamo subito i loro giocatori fisici come Ajeti, che ha disputato la A e la B. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti».