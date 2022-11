A Villa Panza di Varese il laboratorio per bambini “È Natale. Naturalmente”

Anche nel 2022, in occasione del Natale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a visitare i Beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria immersi nello splendore di ville, castelli e palazzi signorili appositamente addobbati, tra la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la magia di parchi, aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve.

A Villa e Collezione Panza a Varese – dove è stata da poco inaugurata la mostra “EX NATURA. Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo”, un progetto espositivo che indaga la relazione tra due polarità, natura e forma, con 46 nuovi lavori di dieci artisti (per informazioni www.exnatura.it) – giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre, alle ore 11 e alle 15, i più piccoli potranno cimentarsi nell’attività “È Natale. Naturalmente”, che vedrà protagonista la natura esposta a Villa Panza. Dopo la visita ad alcune opere d’arte presenti nella collezione, realizzate con elementi naturali o create imitando le forme della natura come gocce di legno, cuscini di semi e macchie di noci, i bambini dai 4 agli 8 anni ascolteranno una storia e parteciperanno poi a un laboratorio in cui creeranno il loro albero di Natale addobbato e abbellito da elementi naturali. I bimbi potranno essere accompagnati da un solo adulto; durante il laboratorio eventuali altri accompagnatori potranno visitare la Villa o il parco.

Con il Patrocinio del Comune di Varese. Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia. Per informazioni sui costi dei biglietti, orari e ulteriori dettagli relativi a questi eventi: www.villapanza.it; Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 – Varese – tel. 0332/283960, email faibiumo@fondoambiente.it.