Violenza contro le donne, i dati un anno di interventi della Polizia di Varese

Un anno di interventi per arginare la violenza contro le donne. Nel presentare l’iniziativa “Questo non è amore 2022”, che andrà in scena a Saronno in piazza Mercanti mercoledì 23 novembre in occasione della prossima giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la Polizia di Stato ha fornito i dati delle operazioni portate a termine in provincia di Varese. Il camper della Questura di Varese sarà dalle 9 alle 12 in piazza, proprio per approfittare della concomitanza del tradizionale mercato cittadino, in grado di attirare in particolare un’importante presenza di utenza femminile.

I NUMERI – 20 sono state le denunce per violenza sessuale, 21 per maltrattamenti, 9 per atti persecutori e 2 per lesioni aggravate e violenza privata registrate dagli uomini della Squadra Mobile di Varese. 61 gli interventi per maltrattamenti in famiglia, 24 per violenza sessuale, 8 per atti persecutori, numeri che fanno riflettere.

35 sono le persone denunciate per reati cosiddetti da “codice rosso”, 3 gli arresti in flagranza per reato di maltrattamenti, ben 106 gli interventi per liti in famiglia. Nell’ambito dell’attività di prevenzione, il Questore di Varese ha emesso, per mezzo della divisione anticrimine, i seguenti provvedimenti di ammonimento nei confronti di soggetti responsabili di condotte violente o stalking contro le donne: 46 per atti persecutori (di cui 18 richiesti dall’arma dei carabinieri, 4 dal commissariato di Busto Arsizio, 4 dal commissariato di Gallarate); 17 per violenza domestica (di cui 5 su istanza dei carabinieri e 3 dal commissariato di Busto Arsizio, 2 dal commissariato di Gallarate).

BUSTO ARSIZIO – Importante anche l’attività di contrasto operata dagli uffici distaccati sul territorio. Il commissariato di Busto Arsizio ha eseguito la seguente attività: 2 denunciati per percosse in ambito di violenza domestica; 6 denunciati per lesioni in ambito di violenza domestica; 8 denunciati per atti persecutori; 13 denunciati per maltrattamenti; 6 denunciati per violenza sessuale. Importanti anche i provvedimenti in applicazione di misure cautelari: 4 divieti di avvicinamento; 1 allontanamento dalla casa familiare; 2 custodie cautelari in carcere.

GALLARATE – Il commissariato di Gallarate ha svolto la seguente attività: 17 denunciati per maltrattamenti in famiglia e/o lesioni; 6 denunciati per violenza sessuale; 1 denuncia per atti persecutori; 1 denunciato per revenge porn; 3 allontanamento dalla casa familiare e divieti di avvicinamento; 1 arresto domiciare; 2 arresti in flagranza di reato; 4 gli arresti in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere.