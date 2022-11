Vittoria e primato per lo Yaka Volley Malnate

Lo Yaka si sbarazza della temuta Imecon Crema in 1 ora e 15 minuti e resta solo in vetta al campionato di Serie B. Coach Mattiroli fa partire Regattieri in regia, Gasparini come opposto e il Crema trova l’assetto giusto solo al terzo set. Lo Yaka è agguerrito e impone il suo gioco con Regattieri che, grazie alla solita attenta difesa e una precisa ricezione, smista palloni su tutti i fronti di attacco, attivando anche le retrovie. Imecon si affida esclusivamente alle qualità dei singoli, senza grandi schemi che possano impensierire i padroni di casa. Nettamente a favore dei malnatesi il conto degli ace (5-1); bene anche quello dei muri (8-5) ben spalmati sui tre set mentre Crema ne oppone 4 solo nel terzo parziale.

LA CRONACA

Del primo set poca cronaca se non che lo Yaka parte scatenato e coach Invernici brucia subito i time out sul 9-4 e 12-5. Dopo l’ace di Bollini del 16-8 chiama fuori l’infruttuoso attaccante Boiocchi per un Imbesi che meglio non fa. Per contro, sul fronte opposto, Favaro (5) svetta spesso e volentieri sopra il muro avversario e Gasparini (7) passa con il suo mancino maledetto. Dal centro Croci (3) e Ruo (4) si mettono in mostra bloccando a muro e mettendo a frutto i precisi appoggi del regista. Sul 20-11 entra Casali, inspiegabilmente in panca, su Ferrari fino ad allora a bocca asciutta. Chiude Gasparini 25-14

Nel secondo set Crema tiene in campo Casali mentre lo Yaka ripropone il sestetto iniziale. Subito 5-2 con doppietta di K Bollini (5). Crema chiama il time ma le cose cambiano poco. Yaka forza il servizio e regala 3 punti ma ci pensano Favaro (5) e Gasparini (6) a recuperarli (14-7) ed è ancora time per Invernici. Ancora errori malnatesi dai 9 metri che non intaccano il divario di +8 e si chiude 25-17 con errore di Bergoli al servizio.

Cambia la musica nell’ultima frazione. Lo Yaka parte bene con Gasparini (4) e Regattieri (3) ed è 5-2, tiene il muso avanti fino al 15-12 di Favaro (8); da qui si rilassano e Bergoli e Bolla non si fanno pregare per pareggiare i conti, Marazzi segna il sorpasso anche grazie a due svarioni yakesi (16-19). Mattiroli chiama il cambio in diagonale per aumentare l’attacco in prima linea ed entrano Guizzardi e Ferrario (1). Favaro passa in pipe e blocca a muro (19-20), Croci accorcia e Ferrario pareggia segnando con un muro il suo unico punto. È di Bergoli il 23-23 ma chiude Favaro con un attacco ed un ace.

Yaka solo in vetta a 21, segue lo Scanzo (19) che scavalca il Saronno (18) fermato in casa dal Vittorio Veneto (quinto a 16). Il Caronno è quarto (17) mentre il Mornago non si schioda dall’ultima posizione (2). Prossimo appuntamento per i malnatesi in trasferta a Bresso.

Yaka Volley Malnate – Imecon Crema 3-0 (25-14 25-17 25-23)

Yaka Volley: Regattieri 4 Gasparini 17 Croci 7 Ruo 9 Bollini (K) 9 Favaro 18 Caletti (L1) Ferrario 1 Guizzardi Rodini – N.E.: Giambiasi (L2) Bilato Daverio. All.: 1° All. Mattiroli, 2° All. Vera Sotomayor

Imecon Crema: Cogliati 1 Ferrari Marazzi 5 Bolla 8 Boiocchi 1 Bergoli 7 Piazzi (L1) Imbesi 1 Casali 7 Carminati – N.E.: Vottero (L2) Borghesi Cucchi (K) Resegotti. All.: 1° All. Invernici, 2° All. Comi