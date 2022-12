A8 Milano-Varese, due chiusure notturne

Sulla A8 Milano-Varese, sul raccordo Fiera Milano R37 e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 dicembre e dalle 22 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 dicembre: sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Lainate Arese e l’allacciamento con la A9, verso Varese.

Percorsi alternativi

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, proseguire poi sulla SP233 della Varesina in direzione Varese ed entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio; per chi è diretto verso Varese, o A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sul Raccordo Fiera R37 verso Rho/SS33 del Sempione, seguire le indicazioni per Varese ed entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano; -sul Raccordo Fiera Milano R37/A8 Milano-Varese, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese e Milano; -sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiuso, per chi proviene da Monza, l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da R37/Rho e da A52/Monza verso Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, percorrere la SS33 del Sempione verso Varese ed entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano; da R37/Rho verso Brescia, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano e seguire le indicazioni per Monza/Brescia; da R37/Rho verso Milano città, immettersi sulla A52 e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, per poi proseguire sulla A8 verso Milano attraverso lo svincolo di Milano Fiera; da R37/Rho e A52/Monza verso Como, uscire allo svincolo di Baranzate, immettersi sulla SP233 della Varesina in direzione Varese ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Origgio.