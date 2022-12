Acqua e ambiente, autorità di bacino e Alfa srl insieme per i nostri laghi

«La qualità delle acque e dell’ambiente nei territori che si affacciano sui nostri laghi sono l’interesse comune che abbiamo con il gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese. Ognuno nel suo campo, lavoriamo entrambi per avere “acqua pulita”».

Fabio Passera, presidente dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese spiega così il motivo dell’incontro, svoltosi nei giorni scorsi tra i sindaci associati all’Autorità e il presidente di Alfa Srl Paolo Mazzucchelli. «Un incontro molto proficuo, che è servito ad avere una visione globale sulle possibili strategie che possano valorizzare le aree lacuali. Né noi né Alfa abbiamo competenze dirette sulla gestione delle acque nei quattro bacini, ma entrambi possiamo contribuire, con proposte e azioni concrete a stimolare politiche che favoriscano lo sviluppo turistico ed economico delle zone interessate nel rispetto della sostenibilità ambientale», aggiunge Passera.

«I soci dell’Autorità sono anche i nostri soci – afferma il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – e sono i primi a comprendere la necessità di coordinare tutte le attività di enti e istituzioni, in primo luogo quelle che operano in provincia, per “fare squadra” e indirizzare le scelte verso obiettivi comuni. L’incontro avuto con l’Assemblea di bacino ci ha dato questa importante occasione di confronto per illustrare le nostre strategie aziendali e soprattutto quanto grande sia stato e sia il lavoro svolto da Alfa per garantire, sia pure indirettamente, la tutela delle acque lacustri».

Un confronto che proseguirà e che intende tradursi in sinergia utile per il territorio. Il Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, nell’anno 2013, si è trasformato in Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, ai sensi dell’art. 48, comma 4, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012. L’Autorità è un ente pubblico non economico alla quale sono associati 34 comuni (17 del lago Maggiore, 9 del lago di Varese, 5 del lago di Comabbio e 3 del lago di Monate) e ha diversi scopi, legati in particolare alla gestione del demanio lacuale e della navigazione, ma anche alla “promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali, comprese le aree circostanti, con particolare riferimento allo sviluppo turistico ed economico nel rispetto dell’ambiente”.

Alfa Srl è il gestore del Servizio Idrico Integrato provinciale. Il capitale è interamente pubblico e i soci sono 135 comuni della provincia di Varese, la stessa Provincia e altri 8 comuni di province limitrofe. Attualmente, l’azienda gestisce: gli acquedotti di 103 comuni per una popolazione di 656.728 abitanti, cona una rete di 4.303 chilometri alimentata da 360 sorgenti e 302 pozzi; 137 fognature comunali, 878.094 abitanti e una rete di 3.730 chilometri con 355 stazioni di sollevamento; 79 impianti di depurazione al servizio di 1.179.731 abitanti equivalenti e 152 comuni, trattando ogni anno circa 100milioni di metri cubi d’acque reflue.