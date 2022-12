All’Ospedale del Ponte i “Babbi Natale” portano gioia e dolci ai bambini in pediatria

“Guarda c’è Babbo Natale alla finestra“. È stata senza dubbio una visita a sorpresa gradita, quella di questa mattina – domenica 11 dicembre – all’Ospedale Del Ponte di Varese.

Il reparto di pediatria si è infatti animato dai collaboratori di Edilizia Acrobatica di Varese che, vestiti da Babbo Natale, dopo essersi minuti di corde e imbragature si sono calati con grande abilità e coraggio verso le finestre delle stanze dei bambini ricoverati in Pediatria per portare loro un sorriso.

Una sorpresa da far sgranare gli occhi per tanti bimbi che in questi giorni soffrono a causa dei virus influenzali che non lasciano tregua e che fanno riempire i reparti.

Gli acrobatici “Santa Claus“, insieme al Ponte del Sorriso, hanno organizzato questa iniziativa speciale per «alleggerire il carico emotivo dell’essere ammalati proprio nel periodo natalizio».

Così sei Babbi Natale si sono alternati alle finestre delle camere salutando i bambini, per poi entrare in sala giochi e fare il giro donando dolciumi, tra gli applausi e le grida di gioia dei bambini e anche dei genitori. Veri e propri acrobati che hanno portato tanti sorrisi e tanta allegria ai bambini della Pediatria.