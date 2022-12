Aperte le adesioni per il servizio civile di Sos Malnate

Sarà possibile aderire entro venerdì 10 febbraio al progetto di servizio civile universale a Sos Malnate.

«Partecipa al servizio civile, sarà un anno che ti cambierà la vita – è l’invito del Presidente di Sos Malnate Massimo Desiante -. Ti darà l’opportunità di aiutare gli altri ma anche sé stessi. Per molti è il primo modo per entrare in contatto con il mondo lavorativo e per effettuare un’esperienza da evidenziare sul proprio curriculum vitae. E’ un anno di formazione e ricco di gioia che condividerai con tanti tuoi coetanei».

Per i volontari in servizio civile che non sono in possesso di un diploma di soccorritore sarà organizzato un corso di primo soccorso ANPAS. Per il personale già in possesso del diploma sarà studiato un percorso formativo di approfondimento e saranno predisposti moduli formativi per la guida degli automezzi. Il servizio come soccorritore è svolto in orari diurni, tendenzialmente dal lunedì al venerdì (ma i giorni di riposo potrebbero non coincidere con il sabato e la domenica), principalmente su turni. Attenzione: l’impegno richiesto è al massimo di 7 ore giornaliere tendenzialmente tra le 7 e le 19 fatto salvo il monte-ore massimo di 25 ore settimanali. Potrebbero esserti richieste anche coperture di turni tra le 6 e le 23. Pertanto se hai la frequenza obbligatoria degli studi o hai un lavoro p-time con degli orari che non puoi gestire in autonomia questo non è il progetto per te. La priorità dovrà esse sempre data al servizio civile e non ad altre attività.

Durante le prime settimane di servizio sarà organizzato il corso di primo soccorso che abilita ai trasporti ordinari. Dovranno inoltre frequentare la formazione generale ANPAS sul servizio civile che potrebbe svolgersi anche in altro comune in 3 giorni residenziali: vitto, alloggio e trasporti saranno a carico di SOS Malnate. Sarai sottoposto ad una visita di idoneità sanitaria con prelievi del sangue, analisi urine. Vaccinazione contro COVID-19 obbligatoria.

SERVIZIO CIVILE PRESSO SOS MALNATE IN SINTESI

Monte-ore: 25 ore settimanali per 12 mesi.

Età: tra i 18 e i 28 e 364 giorni.

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023

Il servizio civile in SOS MALNATE prevede diverse attività: corsi di formazione, inserimento negli equipaggi come soccorritori, accompagnamento disabili, centralino.

I vantaggi:

Sociale: per un anno i volontari saranno di aiuto agli altri, un aiuto diretto e concreto

Formativo: un anno di formazione attiva

Economico: 444,30 € al mese

Tutte le informazioni sul servizio civile in SOS MALNATE le trovi qui: https://sosmalnate.it/cercasi- giovani-per-servizio-civile/