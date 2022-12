Babbo Natale arriva in carrozza all’asilo di Lissago

Un Babbo Natale speciale è arrivato alla scuola materna di Lissago. È stato un ultimo giorno di scuola da ricordare per i bambini che frequentano l’asilo “AM e GB Dall’Aglio”: una carrozza trainata da due splendidi cavalli è arrivata a scuola, con tanto di scampanellio e pacchetti regalo portati da un Babbo Natale vestito di tutto punto. Sorpresa e stupore per i piccoli alunni, che hanno potuto godere dello spettacolo all’aperto grazie alla giornata di sole, il modo ideale per terminare la scuola e cominciare le vacanze di Natale. Tutto grazie alla collaborazione di Jozef Dibak e Francesco Aletti Montano che hanno guidato e concesso l’uso del mezzo speciale a Babbo Natale.

