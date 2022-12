Bper finanzia la transizione ecologica

Bper si propone come banca finanziatrice della transizione ecologica, sostenendo il bando Green new deal italiano che prevede 600 milioni di finanziamenti agevolati a valere su risorse di Cassa depositi e prestiti (Cdp) e 150 milioni di contributi a fondo perduto che saranno concessi dal Mimit, ministero delle Imprese e del made in Italy.

Bper ha aderito infatti alla convenzione sottoscritta tra Mimit, Abi e Cdp per il provvedimento Green new deal, a favore di tutte quelle imprese che intendano presentare domanda per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione con l’obiettivo di accelerare la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green new deal italiano.

In particolare, la banca finanziatrice potrà erogare il finanziamento bancario associato a quello agevolato che sarà concesso da Cdp. La misura è rivolta a imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, coerenti con le finalità di innovazione e sostenibilità del Green New Deal italiano.