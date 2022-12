Caronnese sconfitta 1-3 dal Lumezzane

Ancora amaro in bocca per la Caronnese, sconfitta dalla capolista Lumezzane. 1-3 il punteggio finale, anche se per due volte i rossoblù hanno avuto il pallone del possibile pareggio.

Simone Moretti ripropone Austoni e Duguet nell’undici titolare, con Piraccini sulla linea dei centrocampisti. Dall’altra parte Parravicini parte dalla panchina, di fronte c’è l’ex di turno Calì. L’avvio della Caronnese è senza paura, ma alla prima imbucata il Lumezzane punisce: ripartenza da corner, contropiede letale con l’apertura per Alessandro che non fallisce solo davanti ad Angelina. 0-1 dopo dodici minuti e Lumezzane che fa valere la legge del più forte. I bresciani pigiano il piede sull’acceleratore, ma la Caronnese ha l’occasionissima per pareggiare: su un giro palla errato, il pallone capita ad Austoni, che calcia però centrale in bocca a Filigheddu. Chance sprecata e il Lumezzane punisce, l’assist di Alessandro per Calì è al bacio, la posizione del numero 8 giudicata regolare e l’ex fa valere la legge non scritta del calcio. Il primo tempo si chiude sullo 0-2, visto che i colpi di testa di Cosentino e Braidich finiscono a lato.

Ripresa e, dopo un quarto d’ora con poche emozioni, la partita si riapre. Spinta di Parodi sullo spunto di Duguet, calcio di rigore trasformato da Braidich che trova il suo primo gol qui a Caronno. Caronnese viva, Lumezzane che con Mauri lascia si divora il gol della chiosa. E così con i cambi la Caronnese ha il pallone per il possibile pareggio: bello scambio Curci-Tunesi sulla corsia sinistra, palla dentro per Gini la cui girata è respinta da Filigheddu. Occasionissima lasciata lì e nel recupero arriva il sigillo di Antonelli dopo che Alessandro e Forte avevano avuto chance importanti. E la Caronnese è costretta ad alzare bandiera bianca.

CARONNESE-LUMEZZANE 1-3

CARONNESE (4-4-2): Angelina; Pandini, Nossa, Scaglione (37’ st Agello), Cosentino (23’ st Gini); Duguet, Tunesi, Cretti (37’ st Giardino), Piraccini (23’ st Curci); Austoni, Braidich (48’ st Myrtollari). A disp.: Indelicato, Galletti, Dipalma, Pierri. All.: Moretti.

LUMEZZANE (4-3-1-2): Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Tomas, Parodi; Calì, Pesce, Poledri (32’ st Antonelli); Spini (25’ st Sperti); Mauri (18’ st Forte), Alessandro. A disp.: Tota, Troiani, Rigo, Squarzoni, Parravicini, Tortelli. All.: Franzini.

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: pt 12’ Alessandro, 40’ Calì; st rig. 15’ Braidich, 46’ Antonelli.

NOTE: giornata soleggiata ma fredda, terreno in erba sintetica. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Nossa, Tomas, Pandini, Braidich, Pesce. Angoli 2-3. Recupero 0’, 5’.