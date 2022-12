Cede un muro privato in via Campigli, interviene la polizia locale di Varese

Cede un muro privato in via Campigli, e una “minifrana” si crea a Varese ostacolando il traffico: è quello che è successo nella notte dell’Immacolata nella grande via che collega i quartieri di Casbeno e Masnago.

Un muro privato ha ceduto, ostruendo una delle due corsie di marcia: il fatto è successo intorno alle 4 di mattina. La strada non è stata chiusa, ma per garantire il traffico le pattuglie della polizia locale di Varese sono state al lavoro fin dalla prima mattina dell’8 dicembre, in attesa del ripristino della carreggiata, avvenuto a metà mattina.