Il console generale di Francia in visita a Varese

Domani, martedì 20 dicembre, il Console Generale di Francia a Milano, François Revardeaux, sarà in visita a Varese in occasione della consegna dei diplomi per l’anno scolastico 2020/2021 della sezione Esabac del Liceo “Manzoni” di Varese.

Il duplice diploma EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie a un accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.

Il curriculum italiano nelle sezioni EsaBac prevede nell’arco di un triennio lo studio della Lingua e della letteratura francese, per quattro ore settimanali, e della Storia veicolata in lingua francese per due ore a settimana. In Francia, il curricolo prevede un insegnamento in italiano di Lingua e Letteratura italiana e di Storia veicolata in italiano.