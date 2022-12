Corso centralinisti e kit solidale, Sos Malnate si avvicina al Natale

Sono giorni intensi per Sos Malnate, che si avvicina al Natale sempre in movimento. Due le iniziative in questi giorni: il corso centralinisti e il kit solidale per i regali natalizi.

Riguardo al corso per nuovi centralinisti, che partirà il prossimo 12 dicembre, ci sono gli ultimi posti disponibili. Frequentando il coso si potrà comprendere il funzionamento della centrale operativa e al termine si potrà diventare volontario e seguire gli affiancamenti pratici con centralinisti esperti.

La partecipazione al corso è gratuita, ma serve iscriversi obbligatoriamente a QUESTO LINK.

Il corso si svolgerà nella sede si Sos Malnate di via I Maggio, dalle ore 20.30, lunedì 12, mercoledì 14, e lunedì 19 dicembre.

L’altra iniziativa in vista del Natale sono i kit 100% solidali. Non sono dei kit di primo soccorso, ma possono fare del bene. Tre diverse combinazioni di prodotti artigianali per fare un regalo speciale. Scegliendo questi kit si sostiene la realizzazione della futura sede di Sos Malnate, con nuovi servizi per la comunità.

Sono tre le proposte che uniscono le attività locali alla buona tavola. I prodotti sono disponibili fino a esaurimento scorte presso il Centralino della sede di via I Maggio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 20; sabato dalle 7 alle 13.