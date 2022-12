Dal Comune di Malnate due borse di studio per un’estate all’estero

Grazie al sostegno del Comune di Malnate, la Fondazione Intercultura ha riservato due borse di studio parziali per programmi estivi di 4 settimane in Argentina, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Spagna e Tunisia a studenti nati tra il 1° giugno 2004 e il 31 luglio 2008, meritevoli e residenti nel Comune di Malnate.

Iscrizioni entro e non oltre il 20 gennaio 2023.

Maggiori dettagli su www.intercultura.it/comune-malnate

Per informazioni è possibile contattare la Referente per i programmi di studio all’estero del Centro locale di Varese, Marta Orlandi, al numero 334 8844241, oppure Intercultura al numero 0577 900001, scrivere a borsedistudio@intercultura.it o consultare il sito www.intercultura.it