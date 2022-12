“Destinazione Gallarate”: un viaggio in treno nella storia della città

È un viaggio iniziato nel lontano 1860: è la storia della ferrovia a Gallarate, protagonista – passato e presente – della mostra “Destinazione Gallarate”, allestita alla Pro Loco di vicolo del Gambero, nel centro storico della città.

Le immagini raccolte per la mostra raccontano lo sviluppo nel tempo della ferrovia, con l’aggiungersi di più linee che fanno di Gallarate un “nodo” (in ferrovia si dice così) di primo piano. Un sistema in costante rinnovamento, che ha costituito anche un’importante occasione di lavoro – con immigrazione da tutta Italia – e un vero universo sociale (nella foto, tratta dalla locandina: la stazione a inizio Novecento, con il viale alberato e i treni a terza rotaja, i primissimi treni elettrici d’Italia).

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 10 dicembre alle ore 16:00.

L’esposizione è curata in collaborazione con Dopolavoro Ferroviario di Gallarate-Domodossola, DLF nazionale, Collana Galerate, Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

La mostra sarà poi aperta fino al 13 gennaio.

Orari: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9:30 alle 13:30; martedì, mercoledì e domenica dalle 14:30 alle 18:30

Chiusura: 25 e 26 dicembre – 1 e 6 gennaio

Contatto Pro Loco: tel. 0331 774968 — E-mail: proloco.gallarate@libero.it — Sito web: www.prolocogallarate.i