Dieci dosi di cocaina in auto, arrestato un 25enne a Induno Olona

Aveva in auto dieci dosi di cocaina, arrestato dai carabinieri. Il controllo è scattato nella serata del 17 dicembre: i militari della Stazione di Arcisate hanno notato lungo la via Jomoretti di Induno Olona

un’autovettura Hyundai Getz, già segnalata come sospetta.

Fermato il conducente è risultato essere un giovane, classe ’97, incensurato, di origini straniere e residente all’estero, giunto in Italia alla fine del mese di ottobre di quest’anno: sottoposto ad un controllo più approfondito, nella tasca dei pantaloni sono stati trovati 5,5 grammi di cocaina, già suddivisa in 10 dosi, pronte per essere smerciate, e 740 euro, ritenuto il guadagno dell’illecita attività di spaccio.

Al termine di tutti gli accertamenti, gli uomini dell’Arma lo hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga ed il denaro recuperati sono stati sequestrati.