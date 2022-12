Due bambini feriti in un incidente stradale in via Copelli a Varese

È di due bambini feriti, un maschio di 6 anni e una femmina di uno il bilancio dell’incidente stradale avvenuto domenica prima delle 14 in via Copelli a Varese, il “ring“ cittadino che porta dalla zona di Casbeno verso il cuore della città.

E proprio al principio della strada è avvenuto lo scontro fra due veicoli, probabilmente per una precedenza mancata, anche se toccherà alla polizia locale ricostruire la dinamica precisa. Sul posto anche i vigili del fuoco, mentre il 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica vista l’età delle persone rimaste coinvolte, in particolare la più piccola: la bimba è stata trasportata in pronto soccorso all’ospedale di Circolo per lo shock dovuto allo scontro con il lato passeggero, nella zona posteriore del veicolo, dove la piccola era alloggiata; codice verde anche per l’altro piccolo coinvolto: sembra sempre in condizioni non gravi ma con un forte spavento.