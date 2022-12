A Gallarate un albero di Natale per Luciana Zaro, la Treccia dal sorriso gentile

Un albero per Treccia. A Gallarate, dove è ancora viva l’emozione per la tragica e improvvisa scomparsa di Luciana Zaro – la titolare titolare della Gioielleria Zaro di Corso Italia morta nell’incendio della sua abitazione nel giugno scorso – spunta un albero di Natale che nel giorno dell’Immacolata si riempirà di vita e di ricordi.

“Arriva Natale – scrivono colleghi e amici della commerciante, animatrice della vita culturale della città e persona di grande umanità e sensibilità – Treccia, negli anni ci hai abituato a messaggi pieni di poesia e di aggettivi scintillanti, e a pietre che ci donavi insieme al loro significato. Quest’anno sarebbe stato lo smeraldo, simbolo di rinascita, e in nome di ciò dobbiamo trovare un modo per stare nella tua assenza riempiendola di vita. Per questo abbiamo pensato di prepararti un albero dove ognuno di noi possa portare un addobbo per te e di prepararlo davanti al tuo negozio, per poter percorrere anche quest’anno la strada che ci portava a farti gli auguri, al tuo sorriso e ai tuoi fiocchi rossi. Dall’8 dicembre il tuo albero si riempirà dei nostri pensieri per te che ci manchi. Noi che tutti amavi e che ti amiamo“.

Al gesto per ricordare Treccia (questo il soprannome affettuoso con cui la conoscevano amici e colleghi) hanno collaborato la Giunta comunale di Gallarate e il Naga che hanno sostenuto e autorizzato questa iniziativa.