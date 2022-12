Da Glass Onion ad Alice in Borderland: i più visti a Natale su Netflix

Dal cinepanettone sul grande schermo al panettone davanti alla Tv: film di Natale, fantasy, mistero e grandi classici sono stati i protagonisti dei contenuti più visti su Netflix in queste giornate di festa.

Per quanto riguarda i film, tra i più visti resistela commedia italiana con “Natale a tutti i costi” per la regia di Giovanni Bognetti, con protagonisti Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colic. Da segnalare anche “Glass Onion“, sequel di “Cena con delitto” del ciclo Knives Out intrigante noir con protagonista il detective privato Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Un cast interessante con, oltre a Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn e Kate Hudson. Tra i più visti anche “John Wick 3 – Parabellum” con protagonista Keanu Reeves al fianco di Laurence Fishburne, Halle Berry. Resta in classifica “Quando Dio imparò a scrivere” tratto dal bestseller giallo dello scrittore Torcuato Luca de Tena. Rispolverati in questi giorni alcuni grandi classici come “Il Grinch” e il primo capitolo della saga intramontabile, “Harry Potter e la pietra filosofale“.

Per quanto riguarda le serie tv nella settimana di Natale, resta nella top 10 anche se perde qualche posizione la seguitissima “Mercoledì“, con Jenna Ortega, diretta da Tim Burton (nel cast tra gli altri anche Christina Ricci, Catherine Zeta Jones e Luis Guzmán). Tra le più attese e apprezzate, la terza stagione della fortunata serie Netflix “Emily in Paris”. Tra le serie più viste anche “The Recruit“, serie Netflix costruita su vicende legal e di spionaggio con Noah Centineo e “Alice in Borderland“, serie giapponese che sta scalando le classifiche. Diretto da Shinsuke Sato si tratta di una produzione che unisce i generi fantascientifico, thriller e drammatico e si ispira all’omonimo manga di Haro Aso. Controversa la risposta del pubblico su “The Witcher: Blood Origin” che è comunque tra i contenuti in classifica in questo momento.