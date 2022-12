La ladra scoperta a rubare in una casa di Castellanza ferisce il proprietario e viene arrestata

Era entrata in casa di un cittadino di Castellanza per rubare ma quando si è trovata di fronte il proprietario di casa ha reagito usando il cacciavite che aveva usato per scassinare il portone come arma. Il furto si è trasformato in rapina impropria (reato ben più grave) e per una giovane donna di etnia rom sono scattate le manette.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di martedì. A telefonare al 112 è stata la stessa vittima della rapina e immediato e risolutivo è stato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Cassano Magnago che ha arrestato la donna in flagranza di reato.

Il sindaco Mirella Cerini ha commentato positivamente la pronta risposta delle Forze dell’Ordine e in generale è tornata sull’argomento della sicurezza partecipata, uno dei punti di forza della strategia della sicurezza in città, secondo l’amministrazione in carica: «Per sicurezza partecipata intendiamo i gruppi di controllo del vicinato che da anni sono attivi sul territorio. L’eccellente lavoro svolto dai militari dell’Arma è stato reso possibile anche alla prontezza del cittadino nel contattare il 112. Solo una settimana fa abbiamo avviato il quinto gruppo di controllo di vicinato in città, coinvolgendo 35 nuclei famigliari».