Per le aggressioni di Capodanno in Duomo a Milano ci sono altri quattro arresti

Ci sono altre quattro persone arrestate per aggressioni di capodanno in piazza Duomo a Milano. La Procura della repubblica di Milano ha richiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di quattro egiziani di 19 e 20 anni per violenza sessuale di gruppo e rapina aggravata. Le indagini condotte dalla squadra Mobile hanno sviluppato l’attività sugli episodi di violenze di gruppo ai danni di alcune ragazze, la notte di Capodanno 2022, durante i festeggiamenti in piazza Duomo a Milano.

L’ordinanza a carico dei quattro arrestati riguarda almeno due episodi di violenza sessuale di gruppo: uno nei pressi della statua di Vittorio Emanuele II ai danni di due ragazze tedesche, l’altro vicino a un fast food in piazza Duomo ai danni di due italiane.

All’ultimo hanno partecipato due dei quattro destinatari della misura cautelare; in questa occasione – spiega la Questura – oltre alle violenze, è stata consumata anche la rapina del cellulare e della borsa ai danni di una delle vittime.