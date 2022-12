Letture per bambini e giochi per ragazzi in Biblioteca a Venegono Inferiore

Letture per bambini giovedì 29 dicembre alle 15.30 mentre i ragazzi dagli 11 anni sono invitati a provare i giochi da scatola il 30 dicembre dalle 20.30

Gli ultimi appuntamenti dell’anno proposti dalla Biblioteca di Venegono Inferiore sono dedicati ai cittadini più giovani: bambini e ragazzi.

Giovedì 29 dicembre alle ore 15.30 una lettura in biblioteca per bambini dai 6 anni con un’ospite speciale: la Befana in persona.

Venerdì 30 dicembre invece, a partire dalle ore 20.30, una serata interamente dedicata ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 anni in su, senza libri né film, ma con tanti giochi in scatola sui tavoli, tutti da conoscere e provare per sfidarsi e divertirsi insieme.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca Valentino Doneda allo 0331 856042 oppure scrivendo a biblioteca@comunevenegonoinferiore.it.