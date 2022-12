L’ostello di Monteviasco riaprirà a primavera: aggiudicata la gestione

Buone notizie sul futuro del borgo di Monteviasco per i residenti, ma pure luce che si accende sulla scommessa per la ripartenza sul piano economico in termini di indotto e fruibilità turistica: l’ostello riaprirà a primavera.

Sono state difatti ben cinque le manifestazioni di interesse per la gestione della struttura comunale, e fra queste una è stata la realtà che si è aggiudicata la gestione: si tratta della “Pizzeria Sorriso snc” (con sede legale nel Varesotto, a Sumirago): si tratta di una «aggiudicazione provvisoria e, completati i passaggi burocratici, ci sarà la firma del contratto nei prossimi giorni», specificano dal Comune.

Il bando per l’aggiudicazione della struttura comunale è scaduto a ottobre e la procedura di valutazione delle domande per l’aggiudicazione è cominciata ai primi di novembre. Il canone sarà gratuito per i prossimi cinque anni e il progetto di rilancio dell’immobile, un punto di riferimento per il pernottamento a Monteviasco e base per soggiorni a stretto contatto con natura e paesaggio, rientra in un piano strategico più ampio per il quale il comune di Curiglia con Monteviasco, per il triennio 2021-2023, ha ricevuto dallo Stato la somma di 82.000,77 euro da destinare proprio ad attività che contrastino lo spopolamento del borgo.

«L’amministrazione è soddisfatta dell’interesse dimostrato a questo bando, che riporterà finalmente da giugno un punto di accoglienza per i turisti», ha spiegato la sindaca Nora Sahnane. «Ci auguriamo possa essere un ulteriore stimolo per il turismo in un territorio ricco di attrattive e di possibili escursioni tra Italia e Canton Ticino».

Un faro, si diceva, la riapertura dell’ostello che ora attende anche la possibilità di venir raggiunto dal pubblico non necessariamente fatto di soli camminatori con la riapertura della funivia, pronta per l’attivazione e il collaudo, per i quali si attende l’individuazione di un gestore.