L’ostello di Monteviasco cerca un gestore. Ultimi giorni per partecipare al bando

Ultimi giorni per proporsi come nuovi gestori dell’ex ostello di Monteviasco. Scade il 14 ottobre alle 12, il bando per l’affidamento della struttura nella suggestiva località dell’Alto Varesotto, uno dei piccoli borghi più belli della nostra provincia. Le condizioni sono interessanti: a partire dal canone che sarà gratuito per i primi cinque anni.

Galleria fotografica Curiglia con Monteviasco persone 4 di 8

Per l’assegnazione inoltre sono stati stanziati, nell’ambito di una serie di misure contro lo spopolamento di quelli che vengono definiti “comuni marginali”, 27mila euro da destinare alle spese di adeguamento dell’immobile che il comune ha deciso di affidare, mediante comodato d’uso gratuito, a privati “per finalità ricettiva ed ospitalità turistica e da destinarsi a struttura ricettiva non alberghiera”.

Il progetto di rilanciare l’ostello rientra in un piano strategico più ampio per il quale il comune di Curiglia con Monteviasco, per il triennio 2021-2023, ha ricevuto dallo Stato la somma di 82.000,77 euro da destinare proprio ad attività che contrastino lo spopolamento del borgo (Qui tutti gli articoli su Monteviasco)

L’aggiudicazione del bando relativo all’ostello avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida il prossimo 4 novembre alle 10, in Comune, in seduta pubblica. Una volta esaminate le domande e determinata l’ammissione di quelle formalmente corrette, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all’apertura delle buste.

Il bando