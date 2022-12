A Malpensa come alla Scala: un successo anche quest’anno la “prima diffusa”

Come ogni 7 dicembre, i melomani aeroportuali si sono dati appuntamento alla Porta di Milano dello scalo per assistere alla “prima diffusa” su grande schermo.

Un’iniziativa che riscuote sempre molto successo e che anche quest’anno (dopo la ripartenza post pandemia) come avviene da sei anni a questa parte, ha attirato un folto pubblico tra spettatori arrivati proprio per l’evento e passeggeri in attesa del volo che si sono fermati ad ascoltare.

Un evento gratuito e aperto a tutti, che offre un’esperienza molto coinvolgente grazie al led-wall della Porta di Milano e alla nitidezza del suono.