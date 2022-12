Martinenghi d’argento ai Mondiali di nuoto: il titolo all’americano Fink

Medaglia d’argento per Nicolò Martinenghi nella sua prima finale individuale – i 100 rana – ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 di Melbourne.

Risultato agrodolce per il campione di Azzate che è finito su un podio di livello stellare senza però riuscire a migliorare il tempo in semifinale né il proprio primato personale. (Foto Giorgio Scala / Deepbluemediaphoto)

“Tete” ha toccato in 56.07 alle spalle dell’americano Nic Fink che ha dominato la finale chiudendo in 55.88; l’azzurro varesino aveva ottenuto il miglior crono in semifinale con 56.01 e ha quindi peggiorato la prestazione di una manciata di centesimi. Bronzo per l’altro grande fenomeno della rana moderna, il britannico Adam Peaty, terzo con 56.25 davantio al cinese Qin. Sesto posto invece per l’altro italiano in finale, Simone Cerasuolo, con 56.99.

«Tutto sommato è andata bene – ha spiegato Martinenghi a caldo ai microfoni Rai – Alla fine sono arrivato più stanco di ieri e non potevo fare più di così. Mi aspettavo di nuotare in 55.8 ma ho comunque giocato le mie carte e ho colto un argento mondiale, non sono deluso, sono tranquillo».

L’infografica della gara

Sul neo-campione mondiale Fink, il varesino spiega: «Mi aspettavo andasse molto forte perché sapevo che si era un po’ nascosto nei due turni precedenti e oggi avrebbe dato il massimo». Per Martinenghi questa è la seconda medaglia a Melbourne 2022 dopo l’altro argento colto nella 4×50 mista; sabato notte (17 dicembre) l’allievo di Marco Pedoja tornerà in vasca per le batterie dei 50 rana.