Mastini, la sfida con la Valpe apre la “doppietta” alla Acinque Ice Arena

Doppio turno interno di campionato per i Mastini Varese che nella serata dell’Immacolata (giovedì 8 dicembre, ore 20,30) ospitano alla Acinque Ice Arena il Valpellice per poi ripetersi sabato 10 (18,30) quando sul ghiaccio di via Albani arriverà il Como.

Due partite ricche di insidie perché se è vero che i gialloneri in classifica sono ben più avanti delle avversarie, è altrettanto evidente che piemontesi e lariani hanno qualità e voglia di interrompere la bella corsa della formazione di coach Claude Deveze. Proprio nelle gare giocate in trasferta nel girone di andata il Varese colse due successi preziosi con i quali prese il via una rimonta che vede oggi i Mastini al terzo posto.

Del derby con il Como parleremo poi venerdì perché è necessario concentrarsi su una avversaria alla volta. I Bulldogs innanzitutto, che dopo un discreto avvio di campionato sono poi rimasti nelle retrovie e si trovano al penultimo posto con 9 punti. In questo momento quindi la Valpe sarebbe fuori dai playoff ed è chiaro che i biancorossi faranno di tutto per recuperare almeno una posizione, anche se poi nella seconda fase avranno tante occasioni di risalita.

La sfida più a Ovest del campionato racchiude in sé tanti spunti a partire dall’ampio numero di ex in pista. La Valpe negli anni scorsi ha fatto da farm team al Varese e per questo motivo sono numerosi i Bulldogs che hanno vestito la maglia giallonera: dal portiere titolare Basraoui ai top scorer Salvai e Pozzi sino a Cordin e altri ancora. All’andata non mancò qualche scintilla in campo con Piroso e Canale espulsi e squalificati e i Mastini alla fine vincenti per 2-5 con una certa fatica. C’è anche da dire che il Varese tenderà l’orecchio a Caldaro dove va in scena la sfida al vertice tra i Lucci, primi, e l’Appiano secondo, con i gialloneri pronti ad approfittare del risultato. Il match di giovedì sarà diretto dai signori Lottaroli e Tirelli assistiti da Cusin e Zen.

Alla Acinque Ice Arena Vanetti e compagni potranno fare leva sul consueto pubblico caldo e numeroso: anche per questa partita la società del presidente Carlo Bino ha deciso di attivare la promozione “porta un amico in curva”: basterà recarsi alla cassa con un amico e acquistare un biglietto per la curva per riceverne un altro omaggio per lo stesso settore. Questa soluzione è praticabile solo alla cassa del palaghiaccio (dalle 19.30) e non online. Da segnalare invece che si potranno acquistare in prevendita i biglietti per Varese-Como nella serata di venerdì sempre al PalAlbani (tra le 20 e le 21).

Al di là dell’aspetto agonistico, la partita dell’Immacolata sarà importante anche sotto l’aspetto solidale. Alla Acinque Ice Arena sarà presente con un proprio spazio l’associazione “L’arcobaleno di Nichi”: in vendita il cioccolato “solidale” con cui si raccolgono fondi per la ristrutturazione della palazzina “Il Faro” in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli.