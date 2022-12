Mastini in trasferta a Pergine per preparare Coppa e Master Round

La vittoria, sofferta ma bella e meritata, di giovedì 22 contro l’Appiano ha regalato ai Mastini il primo traguardo stagionale, la vittoria nella prima delle due fasi del campionato che compongono la regular season. Un risultato che è equivalente a quello dei “campioni d’inverno”: non dà risultati concreti ma è significativo per il cammino svolto, specie per una squadra in parte nuova e con un inizio stagione tutt’altro che semplice,

In dono però, questa posizione porta la prima testa di serie per la Coppa Italia: il torneo vedrà l’epilogo proprio alla Acinque Ice Arena nel weekend del 21-22 gennaio con la Final Four alla quale si accede per due turni precedenti. Nel primo il Varese dovrà affrontare una delle formazioni di Division 1 (la vecchia Serie C) che hanno accesso al tabellone con gare di andata e ritorno. Si comincia il 30 dicembre e l’avversaria potrebbe essere il Milano Old Boys ma starà alla società giallonera “scegliere” chi pescare come da regolamento. Nei prossimi giorni la decisione.

Intanto però c’è da disputare un ultimo turno della prima fase, quello di Santo Stefano, in casa del Pergine. Una gara che non cambierà il destino dei Mastini mentre le Linci cercano punti per ottenere il miglior piazzamento possibile in una classifica che rimane corta tra le squadre di vetta. Le cinque, tra l’altro, che disputeranno il Master Round, ovvero il girone di seconda fase che comprende la prima metà della classifica, formazioni tutte già certe dei playoff.

Il fatto che la gara conti più per il Pergine che per il Varese non deve far pensare che i gialloneri prenderanno sottogamba la partita (primo ingaggio alle 18.45) per almeno due motivi. Il primo è che ci saranno diverse decine di tifosi lombardi sugli spalti dello stadio del ghiaccio trentino, con tanta voglia di farsi sentire; il secondo è che le Linci sono stata l’ultima squadra a sconfiggere il complesso diretto da Claude Deveze. L’unica, addirittura, nelle ultime 13 partite: nelle altre 12 l’HCMV ha sempre vinto con bottino pieno.

L’incognita è forse la preparazione del match perché il Varese ha avuto a disposizione solo l’allenamento del venerdì sera per pensare al “Perzen”: la squadra si riunirà direttamente lunedì per salire sul pullman e andare a prendere l’unico scalpo che manca in questa stagione. Aggiornamenti sull’andamento del match nel nostro liveblog #direttavn dedicato principalmente a Milano-Varese di basket.