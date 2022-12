Maurizio De Giovanni a Olgiate Olona per presentare “Caminito”

Domenica 4 dicembre, ore 16.30 presso il Teatro Don Pino Ballabio di via Ortigara n. 6 a Olgiate Olona, il noto scrittore Maurizio De Giovanni presenterà il suo nuovo libro “Caminito”. L’autore de “I bastardi di Pizzofalcone” torna a far rivivere l’Ispettore Ricciardi con una nuova avventura. (foto Di Cpaolo79 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70848808)

Trama

È il 1939, sono trascorsi cinque anni da quando l’esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d’odio che soffia sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il delitto. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l’aiuto del fidato Maione – in ansia per una questione di famiglia – Ricciardi dovrà a un tempo risolvere il caso e proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i morti.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca del Comune di Olgiate Olona, in collaborazione con Incipit.