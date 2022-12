Odore di gas nell’aria, vigili del fuoco in piazza a Gallarate

Intervento dei vigili del fuoco in piazza a Gallarate, per una presunta perdita di gas: diverse persone hanno segnalato in zona centro l’odore che si associa al gas metano.

Il metano, in realtà, è inodore: il “profumo” riconoscibile dalle narici umane è dato infatti da un odorizzante che viene aggiunto dagli impianti di distribuzione locale.

Precisazione che aiuta a spiegare quanto sta succedendo: come accaduto già in precedenti occasioni, infatti, la presenza “di gas” nell’aria sarebbe data da una perdita di odorizzante nelle fasi di miscelazione.

Insomma: c’è odore di gas, ma non ci sarebbe metano.

In ogni caso i vigili del fuoco stanno verificando sul posto la situazione. Con insolita presenza del camion-autopompa in piazza a fianco dell’albero di Natale.