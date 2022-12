Operative le case della comunità di Varese e di Laveno

Dopo la Casa di Comunità di Tradate, inaugurata lo scorso 26 aprile, e quella di Arcisate, entrata in funzione a regime il 14 dicembre scorso, entrano da oggi in attività la Casa di Comunità di Varese, che si trova in viale Monterosa e, in parte, in attesa che si concludano i lavori di ristrutturazione, in via Ottorino Rossi, e quella di Laveno, che si trova in via Ceretti 8 e, in parte, a Gavirate, in via Ticino 33, dove è prevista l’attivazione, alla fine del 2024, di una Casa della Comunità spoke, integrata rispetto appunto a quella di Laveno.

Come per Arcisate, anche in questi casi, la data di oggi rappresenta l’avvio ufficiale, ma molti dei servizi presenti nelle strutture sono attivi già da un po’ di tempo e sono andati via via completandosi e integrandosi con le altre attività previste per le Case di Comunità, a partire dagli Infermieri di Famiglia, che a Laveno sono entrati in servizio nella primavera scorsa, mentre a Varese il servizio ha preso avvio proprio in questi giorni.

Come descritto nel PNRR e nel testo della Riforma del Sistema SocioSanitario Lombardo, la Casa della Comunità non è semplicemente un luogo fisico, ma un nuovo modo di concepire la sanità, più vicino al cittadino e alla sua famiglia, più completo, che integra l’assistenza ospedaliera con quella sociosanitaria e sociale in un percorso di cura globale della persona.

In particolare, i cittadini dei Distretti di Varese e di Laveno, guidati rispettivamente dalla Dottoressa Brunella Mazzei e dalla Dottor Claudio Chini, trovano innanzitutto il Punto Unico di Accesso (PUA), uno sportello multifunzione con libero accesso, aperto dal lunedì al domenica dalle 8.00 alle 20.00, che offre un servizio di informazioni, accoglienza e orientamento, ma anche una prima valutazione del bisogno di salute della persona, con la conseguente attivazione delle risposte necessarie per soddisfarlo.

Il PUA è anche il punto di riferimento per chi intende accedere al servizio dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC).