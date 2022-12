I pescatori di Luino protestano contro l’impianto idroelettrico sul Colmegnino

Il progetto di un impianto per la produzione di energia idroelettrica sul torrente Colmegnino, tra Dumenza e Luino, ha sollevato le proteste dei pescatori dell’alto Verbano. I membri dell’associazione vedono nell’opera un intervento troppo invasivo, con gravi conseguenze per quanto riguarda la biodiversità non solo del corso d’acqua, ma anche delle aree vicine.

«È una decisione folle – attacca il presidente dell’Associazione pescatori alto Verbano Rolando Saccucci -. Significa assassinare un corso d’acqua già martoriato e importantissimo per la biodiversità delle nostre valli. I lavori di cementificazione, con la posa di tubi sotterranei in cui incanalare le già scarse risorse idriche, interesseranno un tratto lungo tre chilometri su sei. Questo significa deturpare per sempre quel territorio e quel corso d’acqua, tra i più incontaminati della zona, quasi nella sua interezza. Un misfatto senza alcuna utilità per la comunità e che va contro la volontà della maggioranza dei cittadini delle valli del luinese».

«Come associazione amante della natura – conclude il presidente – prendiamo una ferma posizione contro tutto questo. Sproniamo le amministrazioni, le associazioni di qualunque tipo e genere, i cittadini e soprattutto i ragazzi che verranno privati di uno dei corsi d’acqua più tipici del territorio affinché contrastino con noi questa decisione, chiedendo in qualità di portatori d’interessi (altrui o propri) a Provincia di Varese l’ammissione alla prossima Conferenza dei servizi che si terrà entro la metà di gennaio 2023. Sappiamo che alcuni sindaci si sono già detti contrari e ci piacerebbe che anche altri amministratori locali, prendano posizione e si impegnino per non far partire questa ennesima deturpazione di uno dei pochi e più caratteristici affluenti lombardi del nostro bel lago».