Prove aperte al pubblico per il concerto di Capodanno di Busto Arsizio

Non capita spesso di poter assistere alle prove di un concerto a soli due giorni dal grande momento: venerdì 30 dicembre dalle 17.30 alle 18.30 il teatro Sociale sarà aperto per le prove del concerto di Capodanno, che il 1° gennaio dalle 12.00 avrà come protagonista l’Orchestra microkosmos diretta dal M° Fabio Gallazzi.

In programma, come da tradizione, le più celebri musiche di Strauss.

Si ricorda che i biglietti di ingresso sono esauriti.